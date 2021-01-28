الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تمكنت قوات اللواء 11 عمالقة المرابطة في منطقة النُجيبة من ضبط شاحنة تحمل قذائف وذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

وقال المركز الإعلامي للعمالقة إن النقطة الأمنية التابعة للواء في النُجيبة ضبطت شاحنة نوع « ديَنّا » وتحمل على متنها كمية من القذائف والذخائر المهربة، وكانت في طريقها نحو مليشيات الحوثي.

وأضاف المصدر أن النقطة الأمنية أحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، مشيداً باليقظة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقطة الأمنية في مكافحة أعمال التهريب نحو مناطق سيطرة الحوثيين.