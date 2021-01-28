الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية السعودية الأمير محمد بن سلمان يعلن عن أكبر أحلامه يسعى لتحقيقها وزير الأوقاف والارشاد يفتتح مبنى ديوان الوزارة بعدن ويلتقي مع قياداتها سائق ضايق سيدة في السعودية وحاول إيقافها بالقوة يلقى مصيره محمد بن سلمان يكشف عن طروحات قادمة لبيع أسهم أرامكو عملية عسكرية واسعة بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية في مياة الخليج العربي رونالدو يواجه تحقيقا بسبب فيديو مسرب برفقة صديقة ما حقيقة وقف أميركا مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات؟ زعيم قبلي بارز يتوعد الانتقالي والإمارات ويوجه رسالة لاذعة لـ هادي وحكومته تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن
تمكنت قوات اللواء 11 عمالقة المرابطة في منطقة النُجيبة من ضبط شاحنة تحمل قذائف وذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.
وقال المركز الإعلامي للعمالقة إن النقطة الأمنية التابعة للواء في النُجيبة ضبطت شاحنة نوع « ديَنّا » وتحمل على متنها كمية من القذائف والذخائر المهربة، وكانت في طريقها نحو مليشيات الحوثي.
وأضاف المصدر أن النقطة الأمنية أحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، مشيداً باليقظة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقطة الأمنية في مكافحة أعمال التهريب نحو مناطق سيطرة الحوثيين.