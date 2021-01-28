سائق ضايق سيدة في السعودية وحاول إيقافها بالقوة يلقى مصيره

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن ”المرور السعودي“ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الخميس، عن ضبطه قائد مركبة سبق أن قام بمضايقة سيدة، قدمت شكوى عبر الحساب بحقه.

وأكد المرور أنه ”تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام“.

كانت سيدة، يُسمع صوتها في مقطع فيديو قامت بتوثيقه، شكت من قيام شخص بمضايقتها طوال الطريق في أثناء قيادتها، ومحاولة إيقافها بالقوة الجبرية على حد قولها.