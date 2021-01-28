الحديدة.. ضبط شاحنة أسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات الارهابية السعودية الأمير محمد بن سلمان يعلن عن أكبر أحلامه يسعى لتحقيقها وزير الأوقاف والارشاد يفتتح مبنى ديوان الوزارة بعدن ويلتقي مع قياداتها سائق ضايق سيدة في السعودية وحاول إيقافها بالقوة يلقى مصيره محمد بن سلمان يكشف عن طروحات قادمة لبيع أسهم أرامكو عملية عسكرية واسعة بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية في مياة الخليج العربي رونالدو يواجه تحقيقا بسبب فيديو مسرب برفقة صديقة ما حقيقة وقف أميركا مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات؟ زعيم قبلي بارز يتوعد الانتقالي والإمارات ويوجه رسالة لاذعة لـ هادي وحكومته تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن
أعلن ”المرور السعودي“ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الخميس، عن ضبطه قائد مركبة سبق أن قام بمضايقة سيدة، قدمت شكوى عبر الحساب بحقه.
وأكد المرور أنه ”تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام“.
كانت سيدة، يُسمع صوتها في مقطع فيديو قامت بتوثيقه، شكت من قيام شخص بمضايقتها طوال الطريق في أثناء قيادتها، ومحاولة إيقافها بالقوة الجبرية على حد قولها.