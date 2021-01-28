محمد بن سلمان يكشف عن طروحات قادمة لبيع أسهم أرامكو

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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة.
وقال ولي العهد السعودي في جلسة افتراضية في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إنه "سيكون هناك طروحات لأسهم أرامكو قادمة في السنوات القادمة وهذا (النقد) سيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة".
وكانت أرامكو أُدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
وتعهدت الشركة قبل الاكتتاب دفع أرباح بقيمة 75 مليار دولار عام 2020.
يذكر أن أرامكوا أعلنت في نوفمبر الماضي عن طرح سندات دولية للبيع عبر عدة مصارف، في وقت تبحث المملكة عن مصادر إيرادات إضافية لتمويل الإنفاق في ظل تراجع أسعار الخام واستمرار تدابير الإغلاق المرتبطة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضررت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بشدة من الضربة المزدوجة جراء انخفاض الأسعار والتراجعات الحادة في الإنتاج.