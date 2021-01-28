عملية عسكرية واسعة بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية في مياة الخليج العربي

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21" الذي نفذته القوات البحرية السعودية بمشاركة البحرية الأمريكية وكاسحة الألغام البريطانية بمياه شرق الخليج.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي أن "التمرين تضمن الكثير من المحاضرات قدمت من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواء الجوية أو السطحية".

يذكر أن التمرين شارك فيه الكثير من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية.

وجاء التمرين ضمن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات عربية وأجنبية بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.