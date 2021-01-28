رونالدو يواجه تحقيقا بسبب فيديو مسرب برفقة صديقة

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيقا بشأن العطلة التي أمضاها نجم يوفنتوس الإيطالي برفقة صديقته في الثلوج، والتي لم تكن تسمح بها قوانين مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي استغل عدم استدعائه لمواجهة فريقه وسبال مساء الأربعاء في كأس إيطاليا لقضاء يومين في منتجع للتزلج في منطقة فال فيني، غرب كورمايور، احتفالا بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الـ27.

ووقع الدون في المحظور بعد تسريب صور للثنائي الشهير تثبت عبورهما الحدود بين المناطق البرتقالية في بيدمونت وفال داوستا وكان من الممكن أن يقبض عليهما في مدينة "فال فيني" بعد أن مكثا في فندق مغلق رسميا من قبل الحكومة الإيطالية.

وبهذا خالف النجم البرتغالي الحالات المنصوص عليها في لوائح مكافحة كوفيد، ولم تكن تلك الرحلة مسموحة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رونالدو وجورجينا يتنقلان على مركبة للتزلج على الجليد، ورغم حذف الناشر للفيديو والصور إلا أنه لسوء حظهما أخذت طريقها للانتشار على الإنترنت، مما تسبب في الكثير من الجدل.

وقد يكلف الأمر غاليا لنجم اليوفي بعد أن بدأ رجال الشرطة في منطقة داوستا تحقيقا في قضية مخالفة "الدون" لإجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.