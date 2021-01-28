ما حقيقة وقف أميركا مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات؟

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنها تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب،وفق شبكة CNN.

هذا ايضا ما اشار اليه وزير خارجية واشنطن بلينكن، في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية ،حيث قال: "بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة، فمن المعتاد في بداية أي إدارة مراجعة أي مبيعات مُعلقة، للتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويدفع سياستنا الخارجية إلى الأمام.. هذا ما نقوم به في هذه اللحظة".

وتشير خطوة تجميد المبيعات لحلفاء الخليج إلى تغيير في نهج إدارة بايدن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك وقفة سارية المفعول لمبيعات الأسلحة، لكنها لم تذكر دولًا محددة ستتأثر.

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية: "كما هو معتاد أثناء انتقال الإدارات الرئاسية الأمريكية، توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "هذا إجراء إداري روتيني نموذجي لمعظم أي عملية انتقال، ويُظهر التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى وأكثر قابلية للتشغيل البيني".

وأكد المسؤول أن التوقف سيسمح للقيادة الجديدة بمراجعة المبيعات.

وكانت وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن التوقف المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بدوره قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي ،انه حان الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا مع حلفائنا الخليجيين.

وقال السيناتور الديمقراطي في تغريدة ان قرار إدارة بايدن تعليق بيع أسلحة للإمارات والسعودية خطوة صحيحة.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يضم الامارات في اليمن منذ العام 2015،لمواجهة الحوثيين المدعومين من ايران.

*الامارات ترد

على صعيد متصل رد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن مراجعة صفقات بيع أسلحة لها بالإضافة إلى السعودية مؤكدا أن هذه الخطوة كانت "متوقعة".

جاء ذلك في بيان نشرته سفارة الإمارات في أمريكا، قال فيه العتيبة: "ستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفا أنه "وكما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. وتحديدا حزمة F-35 (طائرات مقاتلة) وهي أكثر بكثير من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك".

واستطرد السفير الإماراتي بأمريكا إلى أن الأسلحة ستلعب "دورا رادعا"، قائلا: "كالولايات المتحدة، فهي (الأسلحة) تسمح للإمارات بالمحافظة على رادع قوي للعدوان بصورة متوازية مع الحوار الجديد والتعاون الأمني​​، فإنه يساعد في طمأنة الشركاء الإقليميين".