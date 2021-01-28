زعيم قبلي بارز يتوعد الانتقالي والإمارات ويوجه رسالة لاذعة لـ هادي وحكومته

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال زعيم قبلي بمحافظة سقطرى اليمنية، الخميس، إن الأوضاع المعيشية بالمحافظة تشهد ترديا وفوضى شاملة منذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الامارات.

جاء ذلك في بيان لشيخ مشايخ قبائل سقطرى (شرق)، عيسى بن سالم بن ياقوت، نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال ياقوت: "سقطرى تشهد ترديا في الأوضاع، وفوضى متكاملة، وارتفاع في الأسعار، وتوقف منح الرواتب بعد سيطرة المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بقوة السلاح عليها".

وأضاف: "رسالتنا إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومته الصامتة، إلى متى تظل سقطرى بأيدي مليشيات لا يخضعون للحكومة الشرعية".

وتابع: "ما المانع من عودة السلطة المحلية إلى سقطرى طالما الحكومة باشرت عملها من العاصمة المؤقتة عدن".

واختتم متوعد الانتقالي ومن خلفه الإمارات، قائلا: "ليعلم الجميع أن سقطرى يمنية وسنقف جميعا ضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وسنقاوم كل القوى الأجنبية التي تحاول لتمرير مخططاتها عبر مرتزقة وخونة الأوطان مهما كلفنا الثمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

ومنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، يسيطر المجلس الانتقالي على محافظة سقطرى، بعد مواجهات دامية مع القوات الحكومية.