تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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