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تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الخميس..

*في صنعاء 

 شراء الدولار 596

بيع الدولار 600

شراء السعودي 157.50

بيع السعودي 157.90

 *في عدن

 شراء الدولار 867

بيع الدولار 872

شراء السعودي 228

بيع السعودي 230

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