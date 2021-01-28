تراجع جديد للريال أمام الدولار في عدن وصنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الخميس..
*في صنعاء
شراء الدولار 596
بيع الدولار 600
شراء السعودي 157.50
بيع السعودي 157.90
*في عدن
شراء الدولار 867
بيع الدولار 872
شراء السعودي 228
بيع السعودي 230