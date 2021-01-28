شاهد.. حادث مروري مؤلم وغير متوقع يودي بحياة شخصين وإصابة ثالث في بعدان

الخميس 28 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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توفي شخصين وأصيب ثالث ،في حادث مروري مؤلم ،وغير متوقع ،في عزلة الدعيس مركز مديرية بعدان (شرق محافظة إب).

وقال مصدر محلي لـ«مأرب برس» ان مركبة نوع (دينى) كانت محملة بأكياس من الأرز والدقيق واثناء نزولها مساء الاربعاء ،من منطقة الخضراء، ارتطمت ببوابات وجدار (صيدلية ومخزن الذرار) على الخط العام، جوار مستشفى حسن الدعيس.

وبحسب المصدر،،اسفر الحادث عن وفاة السائق وآخر كان الى جواره وهم:( وسيم عبيد ونجم الدين السلامي)، فيما نقل المصاب الى العناية المركزة.

وربما ان سيارة الدينى كانت محملة بكمية كبيرة من الدقيق والأرز، تفوق حمولتها، او سبب آخر افقد السائق السيطرة عليها ،حتى انحرفت عن الطريق واصطدمت بجدار مخزن الأدوية، الذي تضرر بشكل كبير كما يظهر في الصور المرفقة.