مأرب...”اللواء العرادة“ يحضر مناورة تخرج وحدات أمنية متخصصة في مختلف الفنون القتالية

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

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حضر محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأربعاء التمرين القتالي المشترك بالذخيرة الحية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة المتخرجين من 27 دورة قتالية نفذتها قيادة المعسكر خلال العام الماضي 2020م لوحدات متخصصة في مختلف الفنون القتالية في المناطق المفتوحة والمناطق المغلقة وحرب المدن والشوارع.

المقاتلون عرضوا جانبا من فنونهم القتالية التي تلقوها خلال الدورات التدريبية ومدى قدرتهم على العمل المشترك لمختلف الوحدات المتخصصة في تشكيل قتالي متكامل وأداء المهام بمهارات عالية على الميدان، من تخطيط قتالي على الطاولة الرملية وتنفيذها على أرض المعركة وقتال المدن والمناطق المفتوحة والمناطق الجبلية، واستخدام وحدات القناصة والهندسة العسكرية والعربات ومختلف الأسلحة الثقيلة في الإسناد وفي مقدمتها المدفعية.

وفي التمرين القتالي ألقى المحافظ العرادة كلمة توجيهية للمقاتلين نقل في مستهلها تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.. مشيرا إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها عليهم الجميع في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة في المحافظة.

وقال المحافظ العرادة "إن محافظة مأرب لم تعد المحافظة البسيطة التي تنكفئ على سكانها الأصليين والمحليين، بل هي اليوم عاصمة لإقليم سبأ ، وأصبحت ملاذا آمنا للعديد من محافظات الجمهورية من قيادات وعسكريين وأمنيين وسياسيين ومثقفين ودكاترة وعلماء ومزارعين وتجار ومختلف شرائح المجتمع، والذين يلاحظون أدائنا وكل أعمالنا وتحركاتنا ويشيدون بالنجاحات الأمنية التي تتحقق في هذه المحافظة".

وأضاف " إن ما يميزكم عن الآخرين هو الانضباط والتدريب والتأهيل المستمر، والجندية بمعنى الجندية على كل المستويات"..

وأعرب اللواء العرادة عن سعادته لما شاهده من أداء مهاراتي وقتالي وعملياتي متقن ومتميز يعكس مدى الجهود التي بذلت في التدريب والتأهيل ومدى القدرات التي اكتسبوها في أداء المهام الميدانية بنجاح كبير.

من جانبه أشار قائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان أن هذا التمرين هو ثمرة 27 دورة قتالية تدريبية نفذت خلال عام كامل .. مشيرا إلى أن مجموعة أخرى من المتدربين نفذوا تمرينهم القتالي على أرض الميدان في المعارك الحقيقية بمختلف الجبهات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وكبدوا تلك المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد..

ولفت إلى النجاحات والإنجازات الأمنية التي حققها منتسبو قوات الأمن الخاصة في ضبط العديد من خلايا التخريب والتهريب وخلايا ترتبط بمليشيا الحوثي الإرهابية وإحباط مخططاتها، مع الاستمرار في التدريب القتالي والإداري في السيطرة والتخطيط.