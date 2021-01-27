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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش، في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
ونقل موقع الجيش الوطني سبتمبر نت عن قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن علي الكليبي قولة ”، إن المليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها للتسلل باتجاه مواقع في منطقة فضحة بمديرية الملاجم.
وأكد أن قوات الجيش رصدت محاولة والمليشيا وأفشلتها، وأجبرتها عناصرها على الفرار وهو تجر ويلات الهزيمة.
وأضاف العميد الكليبي إن المواجهات أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف المليشيا المتمردة في الأرواح والعتاد.
ولفت قائد اللواء 19 مشاة إلى الدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي كان حاضراً، مشيرا إلى أنها استهدفت تعزيزات للمليشيا المتمردة كانت قادمة من محافظة البيضاء، ودمرتها.