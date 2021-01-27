انضمام طائرة جديدة للخطوط الجوية اليمنية ..تعرّف على مواصفاتها

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء 27 يناير2021م،، وصول وانضمام طائرة جديدة "سيئون "من طراز A320-232 ايرباص, في إطار عملية التحديث والتطوير لاسطول الشركة.

وتعد الطائرة الجديدة "سيئون" الرابعة التي يتم إلحاقها بإسطول الخطوط الجوية اليمنية ، حيث تمتلك مواصفات متعددة منها متوسطة الحجم ذات محركين مخصصة للرحلات المتوسطة ،وتعمل وفق أنظمة رقمية حديثة متطورة، وتتسع ل 180راكباً وحمولة 10طن.

وفي المؤتمر الصحفي ، الذي بدأ بوقفة دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء العاملين بمطار عدن الدولي الذين سقطوا جراء الاستهداف الارهابي، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح سليم.بن نهيد،اوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني، أن الطائرة الجديدة المشتراه، تأتي ضمن الخطة التوسيعية للناقل الوطني، الطموح لاسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية بما يؤهلها للمنافسة في سوق الطيران الدولي.

واكد العلواني، الاهمية الاضافية لامتلاك الطائرة الذي ستعمل على رفع وتيرة العمل والمرونة وتلبية احتياجات العملاء وتحديث اسطول النقل الجوي وتوسيع مساره الاقليمي، بهدف عمل نقلة نوعية في تحسين الخدمات والتوسع لخطوطها ضمن القارة الآسيوية والإفريقية .. مستعرضاً سير الاجراءات الفنية ومسار الوثائق المتعلقة بالمزايا والجوانب المهنية وتأمين السلامة الملاحية للطائرة من قبل شركة ألمانية متخصصة في مجال الطيران المدني.. معلناً عن رفد الشركة لطائرة حديثة خلال هذا العام.

واكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، حرص مجلس الادارة الكبير من عملية تحديث وتطوير شبكة الخطوط الملاحية لاسطول الشركة، بما يؤهلها للمنافسة فى سوق الطيران الدولي خلال الفترات المقبلة.. وقال" نحن نحمل رسالة وطنية انسانية خدمية قبل ان تكون تجارية، انطلاقاً من وظيفتنا الحيادية في تعزيز الاستقرار المطلوب في النشاط ومواصلة الخدمات لكافة المستفيدين برغم الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

واشاد الكابتن العلواني ،بدعم قيادة وزارة النقل ممثلة بالدكتور عبدالسلام حميد من تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة..معرباً عن الشكر والتقدير لكل الجهود التي ساهمت كثيرا في تقديم هذه الفرص المميزة وتحقيق هذا الإنجاز للشركة.