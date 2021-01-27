انضمام طائرة جديدة للخطوط الجوية اليمنية ..تعرّف على مواصفاتها القيادة الأمريكية العسكرية ترسل القاذفة الاستراتيجية "بي 52"الى أجواء الشرق الأوسط.. مالمهمة ؟ مواد سامة تقتل الكثيرين... ما حقيقة تحرك الحكومات ضد "مؤامرة الصحة العالمية" الطلاق يتوسع بشكل مخيف في السعودية و7حالات في كل ساعة وسبب غريب يتصدر الاسباب عائلات يمنية تبدأ بالتحرك عبر منظمات دولية لملاحقة الإدارة الامريكية بخصوص غارات أمريكية خلفت قتلى بينهم أطفال زوجة أحد شيوخ الامارات تخرج عن صمتها وتنتقد بقوة التطبيع مع إسرائيل 2020 عام كارثي على أكبر بنوك دبي وخسائره بأرقام فلكية مخيفة بالمليار خبراء إسرائيليون يتوقعون وفاة الالاف من اليهود وتغير في الحياة الفورية رأسا على عقب اغتيال مسئول أمني كبير برتبة عميد في مدنية عدن والعثور عليه مرميا عشر علامات خطيرة تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم
أعلنت القيادة الأمريكية العسكرية الوسطى تحليق القاذفة الاستراتيجية "بي 52" مجدداً في سماء الخليج، لأول مرة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.
وقالت القيادة الوسطى في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القاذفة "بي 52" عادت مجدداً للتحليق فوق الخليج العربي، مشيرة إلى أن "تحليق القاذفات في الشرق الأوسط يهدف لإظهار مدى الحزم الأمريكي".
وأضافت القيادة في بيانها: "لا نسعى لأي صراع لكننا ملتزمون بالاستجابة لأي طارئ، وبأمن الشركاء، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
وتعتبر مهمة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية في الخليج هي الخامسة من نوعها خلال شهرين، في إطار سياسة ردع أمريكية كان أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد طهران.
وتأتي هذه الأنباء غداة إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، أنه أصدر أوامر للجيش بوضع خطط للتصدي لما وصفه بالتهديد النووي الإيراني إذا قرر المسؤولون السياسيون شن هجوم على إيران.
وفي تصريح آخر اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أن "إدارة بايدن لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي".
وتخشى السلطات الإسرائيلية أن يترافق وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض مع العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وهي الخطوة التي وصفها كوخافي بأنها ستكون "أمراً سيئاً".