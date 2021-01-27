الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة الأمريكية العسكرية الوسطى تحليق القاذفة الاستراتيجية "بي 52" مجدداً في سماء الخليج، لأول مرة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وقالت القيادة الوسطى في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القاذفة "بي 52" عادت مجدداً للتحليق فوق الخليج العربي، مشيرة إلى أن "تحليق القاذفات في الشرق الأوسط يهدف لإظهار مدى الحزم الأمريكي".

وأضافت القيادة في بيانها: "لا نسعى لأي صراع لكننا ملتزمون بالاستجابة لأي طارئ، وبأمن الشركاء، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وتعتبر مهمة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية في الخليج هي الخامسة من نوعها خلال شهرين، في إطار سياسة ردع أمريكية كان أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد طهران.

وتأتي هذه الأنباء غداة إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، أنه أصدر أوامر للجيش بوضع خطط للتصدي لما وصفه بالتهديد النووي الإيراني إذا قرر المسؤولون السياسيون شن هجوم على إيران.

وفي تصريح آخر اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أن "إدارة بايدن لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي".

وتخشى السلطات الإسرائيلية أن يترافق وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض مع العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وهي الخطوة التي وصفها كوخافي بأنها ستكون "أمراً سيئاً".