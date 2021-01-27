الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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مع استمرار جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالعالم منذ ما يزيد على العام، تواصلت الشائعات ونظريات المؤامرة التي أدانت أطرافا شرقية وغربية تارة، ومنظمات وشخصيات دولية تارة أخرى.

في أحدث ادعاء، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبرا يقول إن 3 دول أوروبية (بولندا والسويد والنرويج) رفعت دعوى ضد منظمة الصحة العالمية بتهمة "نشر مواد كيميائية سامة تسبب الالتهاب الرئوي (أحد أعراض الإصابة بالفيروس)"، لكنه خبر غير صحيح.

المنشور المتداول على نطاق واسع باللغة العربية والفرنسية تظهر به صورتان؛ إحداهما لطائرة ترش ما تبدو أنها مواد سائلة بيضاء، وأرفق معهما نصا يقول إن الدول الثلاث رفعت دعوى ضد المنظمة لرش مواد كيميائية تسبب الالتهاب الرئوي والوفاة للمرضى وكبار السن، وإنه أمسك أحد أفراد طاقم الطائرة واعترف بالأمر.

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية النرويجية إن "الخبر خطأ ولا أساس له"، فيما قال نظيرها البولندي إن "المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة تماما"، كما نفى مكتب المدعي العام السويدي علمه بأي قضية مماثلة، بحسب وكالة "فرانس برس".

تعود الصورة الأولى لعملية رش مياه تجريبية في كاليفورنيا عام 2006، أما الثانية فهي لخزانات معبأة بالمياه، ويتم وضعها داخل الطائرات التجريبية لمحاكاة وزن الركاب خلال الرحلات، بحسب ما قاله خبير سلامة الطيران كزافييه تايرل.