الطلاق يتوسع بشكل مخيف في السعودية و7حالات في كل ساعة وسبب غريب يتصدر الاسباب

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف عدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول ‏الخليجية، عن عدة أسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق في دول الخليج، والتي وصلت بحسب الدراسات إلى 7 حالات في الساعة بالمملكة العربية السعودية.

وتقول الدراسات إن أسباب ارتفاع حالات الطلاق تنوعت لتصل لأكثر من ‏‏20 سببا.

وكان أبرز هذه الأسباب بحسب ما ذكرته صحف خليجية عن هذه الدراسات:

1-الخيانة.

2- سوء المعاملة.

3- الأوضاع المالية.

4- عدم التوافق في العلاقة الخاصة.

5- تدخل الأهل.

6- شرب المخدرات.

7- العنف.

8- زواج ‏المصلحة.

9- اختلاف الثقافات.

10- عدم الاعتناء بالنفس.

11- الملل.

12- عدم ‏القدرة على الإنجاب.

13-الغيرة والشك.

14- غياب العدل في حال ‏التعدد.‏

السعودية أوضحت من خلال بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق ‏في المملكة كل ساعة.

وأضافت أن من بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات ‏طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل.

وقدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من ‏‏3.5 مليار ريال.

بينما أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في سلطنة عمان إلى أنه تم تسجيل ‏‏18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ ‏‏3728 حالة طلاق في العام نفسه.