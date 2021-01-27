الطلاق يتوسع بشكل مخيف في السعودية و7حالات في كل ساعة وسبب غريب يتصدر الاسباب

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كشف عدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول الخليجية، عن عدة أسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق في دول الخليج، والتي وصلت بحسب الدراسات إلى 7 حالات في الساعة بالمملكة العربية السعودية.
وتقول الدراسات إن أسباب ارتفاع حالات الطلاق تنوعت لتصل لأكثر من 20 سببا.
وكان أبرز هذه الأسباب بحسب ما ذكرته صحف خليجية عن هذه الدراسات:
1-الخيانة.
2- سوء المعاملة.
3- الأوضاع المالية.
4- عدم التوافق في العلاقة الخاصة.
5- تدخل الأهل.
6- شرب المخدرات.
7- العنف.
8- زواج المصلحة.
9- اختلاف الثقافات.
10- عدم الاعتناء بالنفس.
11- الملل.
12- عدم القدرة على الإنجاب.
13-الغيرة والشك.
14- غياب العدل في حال التعدد.
السعودية أوضحت من خلال بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة.
وأضافت أن من بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل.
وقدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من 3.5 مليار ريال.
بينما أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في سلطنة عمان إلى أنه تم تسجيل 18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ 3728 حالة طلاق في العام نفسه.