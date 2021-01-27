زوجة أحد شيوخ الامارات تخرج عن صمتها وتنتقد بقوة التطبيع مع إسرائيل

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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في أول انتقاد علني للتطبيع انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي، عقد لقاء افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون في مجالات عدة منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والدراسات الأكاديمية المشتركة.

وقالت الشيخة جواهر في تغريدة جريئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً على الاجتماع "مناهجهم.. توصي بقتل العربي و اغتصاب العربي".