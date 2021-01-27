انضمام طائرة جديدة للخطوط الجوية اليمنية ..تعرّف على مواصفاتها القيادة الأمريكية العسكرية ترسل القاذفة الاستراتيجية "بي 52"الى أجواء الشرق الأوسط.. مالمهمة ؟ مواد سامة تقتل الكثيرين... ما حقيقة تحرك الحكومات ضد "مؤامرة الصحة العالمية" الطلاق يتوسع بشكل مخيف في السعودية و7حالات في كل ساعة وسبب غريب يتصدر الاسباب عائلات يمنية تبدأ بالتحرك عبر منظمات دولية لملاحقة الإدارة الامريكية بخصوص غارات أمريكية خلفت قتلى بينهم أطفال زوجة أحد شيوخ الامارات تخرج عن صمتها وتنتقد بقوة التطبيع مع إسرائيل 2020 عام كارثي على أكبر بنوك دبي وخسائره بأرقام فلكية مخيفة بالمليار خبراء إسرائيليون يتوقعون وفاة الالاف من اليهود وتغير في الحياة الفورية رأسا على عقب اغتيال مسئول أمني كبير برتبة عميد في مدنية عدن والعثور عليه مرميا عشر علامات خطيرة تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم
في أول انتقاد علني للتطبيع انتقدت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي، عقد لقاء افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، لبحث التعاون في مجالات عدة منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والدراسات الأكاديمية المشتركة.
وقالت الشيخة جواهر في تغريدة جريئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً على الاجتماع "مناهجهم.. توصي بقتل العربي و اغتصاب العربي".