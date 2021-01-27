اغتيال مسئول أمني كبير برتبة عميد في مدنية عدن والعثور عليه مرميا

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اغتال مسلحون مجهولون في العاصمة المؤقتة عدن العميد الدكتور إبراهيم حرد مدير جهاز الأمن السياسي في محافظة الحديدة المعين من قبل الشرعية , وعثر عليه في أحد شوارع المدينة.
وقالت مصادر في السلطة المحلية لمحافظة الحديدة، أن العميد الحرد اختطف من أمام منزله مساء أمس في مديرية البريقة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على جثة العميد إبراهيم الحرد اليوم الأربعاء في عدن وعليها آثار تعذيب وحشي.