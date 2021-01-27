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شركة أبل تحذر عملائها من أخطاء أمنية يستغلها قراصنة

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حذرت شركة «أبل» مستخدمي هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» من أخطاء أمنية قد يستغلها قراصنة.

وأضافت أن الثغرات قد تُمكن المتسلل عن بعد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

وأطلقت شركة "أبل" إصلاحات الأمان كجزء من نظام تشغيلها الجديد iOS14.4، داعية مستخدمي أجهزتها إلى تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم على الفور.

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