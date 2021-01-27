أرسنال يعلن ضم لاعب وسط ريال مدريد على سبيل الإعارة

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أعلن أرسنال الإنجليزي الأربعاء عن تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النرويجي، مارتن أوديغارد، من ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وقال المدير الرياضي في النادي اللندني، البرازيلي إيدو: "يسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم. أريد التوجه بالشكر الى الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة".
ومنذ أن تخرج ابن الـ22 عاما من أكاديمية كاستيا الخاصة بريال مدريد، لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق الأول، إذ تنقل معارا منذ 2017 بين هيرنفين وفيتيس أرنهايم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يعود هذا الموسم إلى نادي العاصمة والمشاركة معه في 7 مباريات في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا.
وبعد بداية سيئة للموسم، يمر أرسنال حاليا بفترة مميزة، إذ فاز بخمس من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز، ليصعد إلى المركز الثامن، بفارق 5 نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، المسابقة التي غاب عنها النادي اللندني في الأعوام الأربعة الأخيرة، بعد أن كان طرفا فيها طيلة 19 موسما على التوالي تحت إشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.
وسيكون أرسنال أمام فرصة أخرى للعودة إلى دوري الأبطال في حال أنهى الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وذلك من خلال الفوز بمسابقة "يوروبا ليغ" حيث يتواجه في دور الـ32 مع بنفيكا البرتغالي.
وسيكون بامكان أرتيتا الاعتماد في المسابقة القارية على أوديغارد، الذي حل في ريال مدريد حين كان في السادسة عشرة من عمره.