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الدولار يقترب من 900 والسعودي يرتفع واتساع الفارق بين صنعاء وعدن.. اليكم أسعار الصرف

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، بحسب ما اطلع عليه مأرب برس من تداولات سوق العملة اليوم الاربعاء ..

* في صنعاء 

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 598

شراء السعودي 157.20

بيع السعودي 157.60

 *في عدن

 شراء الدولار 855

بيع الدولار 859

شراء السعودي 225

بيع السعودي 227

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