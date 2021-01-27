الدولار يقترب من 900 والسعودي يرتفع واتساع الفارق بين صنعاء وعدن.. اليكم أسعار الصرف

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، بحسب ما اطلع عليه مأرب برس من تداولات سوق العملة اليوم الاربعاء ..
* في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 598
شراء السعودي 157.20
بيع السعودي 157.60
*في عدن
شراء الدولار 855
بيع الدولار 859
شراء السعودي 225
بيع السعودي 227