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قرعة أبطال آسيا 2021 تسفر عن مواجهات عربية قوية

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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سحبت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا2021. 

وجاءت القرعة كما يلي:

ضمت منطقة الغرب مجموعات قوية حيث جاءت المجموعة الأولى بمشاركة الهلال السعودي و شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي والفائز من الملحق رقم 1 (الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي) 

وفي المجموعة الثانية تواجدت فرق الشارقة الإماراتي مع تركتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من مواجهة الملحق رقم 2 (الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي). 

أما المجموعة الثالثة فضمت الدحيل والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي. 

وفي المجموعة الرابعة سيلتقي السد القطري مع النصر السعودي والوحدات الأردني والفائز من مواجهة الملحق رقم 3 (العين الإماراتي وفولاذ الإيراني). 

وبالمجموعة الخامسة يلتقي بيرسيبوليس الإيراني مع الريان القطري وجوا الهندي والفائز من مواجهة الملحق رقم 4 (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي). 

وتلعب مواجهات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في 7 أبريل / نيسان المقبل، في حين تنطلق مواجهات دور المجموعات لهذه المنطقة في 23 مايو / أيار المقبل.

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