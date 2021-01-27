تعرض قائد عسكري لمحاولة اغتيال في الضالع

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تعرض قائد عسكري بمحافظة الضالع(جنوب اليمن) اليوم الاربعاء لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة.

وافاد مراسل مأرب برس في محافظة الضالع بتعرض العقيد نصر البرش قائد عمليات اللواء ٨٣ مدفعية في مريس (سوق الجبارة) لمحاولة اغتيال فاشلة.

وأصيب البرش بجروح بليغة اضافة الى ثلاثة من مرافقيه في انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت سيارتهم.