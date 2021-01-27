التقرير الأممي يساوي بين الانتقالي والحوثي ويوجه اتهام صريح للإمارات

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهم تقرير فريق الخبراء الدوليين في الامم المتحدة الصادر مؤخرا، دولة الإمارات ،بتقويض الحكومة الشرعية في اليمن.

واعتبر الخبراء أنّ "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن لا يزال غير واضح"، ولفتوا إلى أنّ "الإمارات عضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن (والذي تقوده السعودية)، لكنّ دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوّض الحكومة اليمنية".

ولفت التقرير إلى أنّ "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدّى إلى تقوية الحوثيين".

وقال الخبراء في تقريرهم إنّ الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، "خسرت أراض استراتيجية لصالح كلّ من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوّض أهداف قرار مجلس الأمن 2216" الصادر في 2015 والذي ينصّ على إيجاد حلّ سياسي للنزاع الدائر في اليمن.