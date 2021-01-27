التقرير الأممي يساوي بين الانتقالي والحوثي ويوجه اتهام صريح للإمارات تقرير الخبراء الدوليين يعري الشرعية والحوثيين ويكشف فساد البنك المركزي وماذا حدث للوديعة السعودية ونحو 2 مليار ذهبت للمجهود الحربي الطب الشرعي المصري يكشف سبب وفاة المخرج السوري في تقرير نهائي لإعادة الذين هجروه ..واتساب يختبر ميزة طال انتظارها تقرير أممي يكشف أهم وأخطر الكيانات في إيران ترسل أسلحة للمليشيات الحوثية في اليمن روسيا تدعو إلى اجتماع رباعي عاجل بمشاركة السعودية وزخم أممي لإنعاش السلام الفلسطيني الإسرائيلي في عهد بايدن أجتماع قضائي وأمني في مأرب يناقش سبل التعاون المشترك بين الطرفين الحرية يتجاوز ملوك سبأ بثنائية ويصعد لنهائي بطولة الفقيد الشريف أحمد شوعي وزير المخابرات الإسرائيلي في السودان لتوقيع أكبر وأخطر اتفاقية في التاريخ بين البلدين البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري مهم قد يغير الوضع في البلاد وسط تصاعد الاحتجاجات
اتهم تقرير فريق الخبراء الدوليين في الامم المتحدة الصادر مؤخرا، دولة الإمارات ،بتقويض الحكومة الشرعية في اليمن.
واعتبر الخبراء أنّ "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن لا يزال غير واضح"، ولفتوا إلى أنّ "الإمارات عضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن (والذي تقوده السعودية)، لكنّ دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوّض الحكومة اليمنية".
ولفت التقرير إلى أنّ "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدّى إلى تقوية الحوثيين".
وقال الخبراء في تقريرهم إنّ الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، "خسرت أراض استراتيجية لصالح كلّ من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوّض أهداف قرار مجلس الأمن 2216" الصادر في 2015 والذي ينصّ على إيجاد حلّ سياسي للنزاع الدائر في اليمن.