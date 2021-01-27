روسيا تدعو إلى اجتماع رباعي عاجل بمشاركة السعودية وزخم أممي لإنعاش السلام الفلسطيني الإسرائيلي في عهد بايدن

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عقد اجتماع للرباعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، خلال الربيع المقبل، في بلاده، على أن تشارك فيه المملكة العربية السعودية، باعتبارها صاحبة مبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس، على مستوى وزراء الخارجية، بإدارة وزير الدولة التونسي، محمد النفطي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وضغط مسؤولون دوليون رفيعو المستوى من أجل إنعاش عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر آلية متعددة الأطراف يمكن أن تكتسب زخماً، بسبب وجود إدارة أميركية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن.
ودعا لافروف إلى تكثيف العمل وتوحيد الجهود لإقرار السلم في المنطقة، والوصول إلى تسوية نهائية لقضية الشرق الأوسط، خاصة أنها تؤثر على الوضع الإقليمي. ورأى أن هناك ضرورة لإعادة تأكيد قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد، فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية وقضية اللاجئين والحدود.
ودعا القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إلى المحافظة على حلّ الدولتين، وقال إن «الجهود الأميركية الدبلوماسية، وأي تحرك، يجب أن يكون بمشاركة الطرفين».
وتطرق إلى سعي الإدارة الأميركية لتجديد العلاقة مع الفلسطينيين