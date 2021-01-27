أجتماع قضائي وأمني في مأرب يناقش سبل التعاون المشترك بين الطرفين

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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بحث رئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور/ عارف المخلافي بمأرب، مع مدير عام شرطة المحافظة العميد/ يحيى علي حُميد سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة القضائية والأمنية بمحافظة مأرب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في مقر نيابة الاستنئاف بمأرب، لمناقشة عدد من القضايا المتصلة التي من شأنه تعزيز حضور دولة النظام والقانون التي امتازات به المحافظة خلال الأعوام السابقة.

وجرى خلال اللقاء " تبادل وجهات النظر حول البرنامج التدريبي القانوني الذي ستنفذه شرطة محافظة مأرب لمنتسبيها من الضباط والصف ضباط والأفراد خلال العام 2021م ومدى تعاون ومساهمة رجال القضاء في التوعية القانونية".

وأكد اللقاء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في كافة التعاملات، وحرص الأجهزة القضائية والأمنية على سرعة الحسم في القضايا وفقاً للتشريعات القانونية التي من شأنها حماية حقوق المواطنين والمكتسبات الوطنية والحفاظ على النظام والقانون والسكينة العامة والسلم الاجتماعي التي تشهدها المحافظة.