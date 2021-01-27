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الحرية يتجاوز ملوك سبأ بثنائية ويصعد لنهائي بطولة الفقيد الشريف أحمد شوعي

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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تجاوز الحرية عصر اليوم ملوك سبأ بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بذلك لنهائي بطولة الفقيد محمد بن ناصر الشريف التي ينظمها اتحاد كرة القدم بالمحافظة .

وسجل خميس بهلول هدف الحرية الاول بالشوط الثاني وعاد الاعب نفسة لتسجيل الهدف الثاني ليتأهل بذلك الحرية لملاقاة التعاون في ختام البطولة .

ادار اللقاء تحكيمياً الحكم مصطفى عبداللطيف وساعدة عبدالله العوبلي ومحمد حشوان فيما كان رابعاً احمد المولد .

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