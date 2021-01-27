لإعادة الذين هجروه ..واتساب يختبر ميزة طال انتظارها تقرير أممي يكشف أهم وأخطر الكيانات في إيران ترسل أسلحة للمليشيات الحوثية في اليمن روسيا تدعو إلى اجتماع رباعي عاجل بمشاركة السعودية وزخم أممي لإنعاش السلام الفلسطيني الإسرائيلي في عهد بايدن أجتماع قضائي وأمني في مأرب يناقش سبل التعاون المشترك بين الطرفين الحرية يتجاوز ملوك سبأ بثنائية ويصعد لنهائي بطولة الفقيد الشريف أحمد شوعي وزير المخابرات الإسرائيلي في السودان لتوقيع أكبر وأخطر اتفاقية في التاريخ بين البلدين البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري مهم قد يغير الوضع في البلاد وسط تصاعد الاحتجاجات السعودية تزف بشائر الخير لليمن وتعلن توفير أهم علاج ضد أخطر الأمراض في العالم لألم الضرس ليلاً.. وصفات مجربة مفعولها سحري ستريحكم ماذا سيحدث للذهب في الشهور المقبلة؟
تجاوز الحرية عصر اليوم ملوك سبأ بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بذلك لنهائي بطولة الفقيد محمد بن ناصر الشريف التي ينظمها اتحاد كرة القدم بالمحافظة .
وسجل خميس بهلول هدف الحرية الاول بالشوط الثاني وعاد الاعب نفسة لتسجيل الهدف الثاني ليتأهل بذلك الحرية لملاقاة التعاون في ختام البطولة .
ادار اللقاء تحكيمياً الحكم مصطفى عبداللطيف وساعدة عبدالله العوبلي ومحمد حشوان فيما كان رابعاً احمد المولد .