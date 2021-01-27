وزير المخابرات الإسرائيلي في السودان لتوقيع أكبر وأخطر اتفاقية في التاريخ بين البلدين

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم خلال لقائه وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم و في خطوة باتجاه تطبيع كامل شامل، وقع السودان وإسرائيل اتفاقية لتعميق العلاقات والتعاون، شملت المجالات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية والتجارية، خلال زيارة امتدت لساعات قام بها وزير شؤون المخابرات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى الخرطوم، أول من أمس.

والتقى كوهين في الخرطوم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووقع مع وزير الدفاع ياسين إبراهيم على الاتفاقية.

وقالت مصادر في تل أبيب إن كوهين اتفق مع المسؤولين في الخرطوم على قيام وفد سوداني بزيارة تل أبيب في الأشهر المقبلة.

وبحث الجانبان مجموعة من القضايا الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون الاقتصادي، والقضايا الدبلوماسية، وتطوير حقلي الزراعة والطيران في السودان. كما ناقشا التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والمخابرات، وحوض البحر الأحمر بشكل خاص.

من جهة ثانية، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن إسرائيل أعدت خططاً لتدمير المشروع النووي الإيراني وستعمل كل ما في وسعها لمنع تحول إيران إلى دولة نووية.

ووجه كوخافي تحذيراً إلى سكان جنوب لبنان وقطاع غزة، قائلاً: «غادروا أماكنكم، فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف.

هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي}، لكنه أشار إلى أن الجيش «لا يرصد حالياً أي تحركات من أعدائنا لشن حرب ضد إسرائيل