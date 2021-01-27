السعودية تزف بشائر الخير لليمن وتعلن توفير أهم علاج ضد أخطر الأمراض في العالم

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن بلاده تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل منها اليمن وبعض الدول الأفريقية.

وأوضح الجدعان، على هامش مشاركته في اجتماع عبر الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أمس (الثلاثاء)، إن اليمن وبعض الدول الأفريقية، على سبيل المثال لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج «كوفاكس»، وهي آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) للدول الفقيرة ومنخفضة الدخل.

الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفّذ أكثر من 198 مشروعاً في اليمن، تتركز في 7 قطاعات رئيسية تقدم الخدمات الحيوية لمستفيديها وهي: الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وينفّذها عبر أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن.