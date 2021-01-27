لألم الضرس ليلاً.. وصفات مجربة مفعولها سحري ستريحكم

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يعاني كثيرون من آلام الأسنان خاصة في وقت متأخر من الليل فيضطرون لانتظار الصباح والذهاب إلى عيادة الطبيب، لكن في ساعات الليل كيف سيتم تسكين هذا الألم الصعب؟!
إليكم أبرز المهدئات المنزلية لآلام الضرس:
القرنفل واحد من أفضل العلاجات المنزلية المعروفة لعلاج ألم السنان الخفيف أو المعتدل، حيث لديها خصائص مضادة للالتهابات، مضادة للبكتيريا ومخدر من شأنها أن تساعد في الحد من ألم الأسنان إلى كمية كبيرة.
إذا كنت تشعر بألم طفيف في أسنانك، فقط ضع بضع قطرات من زيت القرنفل مباشرة على الأسنان المتضررة، يمكنك أيضًا خلط زيت القرنفل في كوب من الماء وشطف فمك مع هذا الحل.
الثوم هو علاج قديم للقضاء على ألم الأسنان، لديه خصائص مضادات حيوية طبيعية، وسوف تساعد في الحد من سرعة تأثير البكتيريا على الجسم، سحق ثلاثة إلى أربعة فصوص من الثوم وإضافة مسحوق الملح له، ووضعه على الأسنان المتضررة يحد من الألم يمكنك أيضًا استخدام مسحوق الثوم بدلاً من الثوم الطازج.
سوف تساعد مكعبات الثلج في الحد من ألم الأسنان فورًا، ضع مكعبات الثلج في كيس من البلاستيك ولف قطعة قماش قطنية رقيقة فوقه، ويوضع على الخد الذى تشعر فيها بالألم لبضع دقائق، يمكنك أيضًا وضع الثلج مباشرة على الأسنان المتضررة لتخفيف الألم.
البصل معروف بأنه مطهر ومضادات للميكروبات وبالتالي فإنها ستكون فعالة فى الحد من ألم الأسنان، بمجرد أن تشعر بألم فى الأسنان، فقط ابدأ بمضغ البصل الخام لبضع دقائق حتى تتفاعل العصائر مع الأسنان المتضررة للحد من الألم.
العلاج الفعال لآلام الأسنان هو الماء المالح، شطف الفم بكوب من الماء الدافئ مختلطة مع ملعقة صغيرة من الملح للحصول تخفيف الألم، سوف يساعد محلول الملح على استخراج السوائل من الأنسجة وتقليل تورم الأعصاب في فمك.