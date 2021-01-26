شاهد مالم يشاهد أغلب السعوديين عن سيارة الملك سلمان قبل 43 عاما

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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تقبع في متحف القرية الشعبية بمدينة الدمام السعودية سيارة نوع "كاديلاك سيدان" موديل 77 حمراء اللون، التي كان يمتلكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ 43 عاما.

وظهرت السيارة التي كان بحوزة الملك سلمان في مقطع فيديو لاقى رواجا عاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد كبير من الرواد.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية تصريحات عن مالك متحف القرية الشعبية بالدمام سعد البلحي، أنه امتلك سيارة الملك سلمان منذ زمن، ولديه خبرة في التحف والآثار اكتسبها على مدار 35 سنة، جمع خلالها أكثر من 8 آلاف قطعة.

كما اعتبر البلحي أن سيارة الملك سلمان أغلى القطع التي ظفر بها وامتلكها رغم امتلاك آلاف القطع في متحفه، مشيرًا إلى أنه يترقب زيارة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المتحف.