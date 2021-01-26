الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صادق البرلمان التركي قبل قليل بالأغلبية، على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2021.

وكانت رئاسة البرلمان قد تلقت امس الاثنين، المذكرةلفتت المذكرة التي جاء فيها "أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

وأضافت أن مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.

كما أشارت إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير/ شباط 2020 لمدة عام.

وبعد موافقة البرلمان ستواصل القوات البحرية تنفيذ مهامها الموكلة إليها عامًا آخر، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.