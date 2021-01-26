عاجل..البرلمان التركي يصادق على مذكرة رئاسية بشأن تنفيذ مهام للقوات البحرية في خليج "عدن" ومناطق أخرى رسمياً.. أمريكا تُعين وزير خارجية جديدا إعلان سار من الداخلية لجميع منتسبي الوزارة في عموم المحافظات المحررة بشأن صرف الرواتب حزب الإصلاح في ينعي أحد مؤسسيه ويشيد بمناقبه لماذا عليك تغيير ملاءة السرير يوميا؟ تركيا تعلن موقفها من الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض هل صار السلام في اليمن مستحيلا عبر ”غريفيث“؟ فرنسا.. أردوغان يؤسس لإمبراطورية عثمانية على بعد 3 ساعات من باريس وحمضة النووي من محمد الفاتح منفذ الوديعة يعلن موعد بدء السماح للمسافرين اليمنيين بالمرور عبر المنفذ من والى السعودية لن تصدق هذا ما تنتجه خلية في جسمك من الدماء في الثانية
صادق البرلمان التركي قبل قليل بالأغلبية، على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير/ شباط 2021.
وكانت رئاسة البرلمان قد تلقت امس الاثنين، المذكرةلفتت المذكرة التي جاء فيها "أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".
وأضافت أن مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.
كما أشارت إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير/ شباط 2020 لمدة عام.
وبعد موافقة البرلمان ستواصل القوات البحرية تنفيذ مهامها الموكلة إليها عامًا آخر، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.