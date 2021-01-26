شركة عالمية تطلق قمرا صناعيا بحجم اليد

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 83

أطلقت شركة «فيرجن أوربت» من طائرة «بوينج 747» قمراً صناعياً بحجم اليد، ابتكره مهندسون من جامعة لويزيانا الأمريكية؛ لتسجيل قراءات الإشعاعات الفضائية، ويعد ثالث قمر يُطلق كجزء من برنامج للجامعة.

ويبلغ حجم القمر «CAPE-3» أقل من 10 سنتيمترات؛ وهو ما يسهم في تمكين رواد الفضاء من مراقبة مقدار الإشعاعات التي يتعرضون لها باستمرار.

وتلقى المهندسون أولى الإشارات الراديوية من القمر، الذي يدور حول الأرض كل 90 دقيقة، بسرعة 17 ألف ميل في الساعة.

وأشارت الجامعة إلى أن الإطلاق الأول ل«CAPE-1» في عام 2007، هدف إلى إرسال إشارات راديوية من الأرض إلى الفضاء، والاستجابة للإشارات المرسلة، ونجحت التجربة بعد 4 أشهر من الإرسال، في حين أن الإطلاق الثاني ل CAPE-2 في عام 2013.

والقمر الجديد عبارة عن ألواح شمسية قابلة للطي، وجهاز إرسال لتحويل النص المكتوب إلى كلام وبثه للأرض.

وقال نيكولاس دروزدا، المشارك بالدراسة: يسهم المشروع في ابتكارات عملية كبيرة في المستقبل؛ لتطوير حلول لمشكلات تواجه رواد الفضاء.