إعلان سار من الداخلية لجميع منتسبي الوزارة في عموم المحافظات المحررة بشأن صرف الرواتب

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021م عن بدء صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر لعام 2020 م، لديوان الوزارة والواصلين وقياده القوات الخاصة و أمن محافظة الحديدة وأمن محافظة صنعاء و النجدة عدن والمنطقة الحرة والقوات الخاصة فرع لحج وأمن المطار ومعسكر النصر ومصلحة الأحوال المدنية والهجرة والجوازات والبحث الجنائي والادله الجنائية عبر شركه القطيبي لشهر اغسطس 2020 كما سيتم صرف مرتبات ديوان الوزارة لشهر سبتمبر 2020 عبر شركة الانماء اكس برس.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قولة "أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر للواصلين وقيادة القوات الخاصة والنجدة عدن وأمن صنعاء وأمن الحديده والمنطقة الحرة والبحث الجنائي والادله الجنائيه ومصلحة الأحوال المدنية والهجرة والجوازات والقوات الخاصة فرع لحج وأمن المطار ومعسكر النصر عبر شركة عدن للصرافة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/1/26م.
وأضاف المصدر أن مرتبات محافظات عدن لحج أبين سوف يتم الصرف يوم الاربعاء الموافق 2021/1/27 والمحافظات الاخرى في الأيام القادمة بحسب الخطة المتفق عليها.
ودعا المصدر جميع منتسبي وزارة الداخلية إلى إحضار الوثائق الشخصية و العسكرية الأصلية عند استلام المرتبات.