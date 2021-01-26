حزب الإصلاح في ينعي أحد مؤسسيه ويشيد بمناقبه

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة صنعاء الاستاذ صالح علي المساري الذي وافته المنية إثر مرض عضال ألم به.

وقال إصلاح صنعاء في بيان النعي إنه وبرحيل الاستاذ صالح المساري يكون التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء قد فقد أحد مؤسسيه الأوائل ورائدا من رواد العمل التربوي والاجتماعي والسياسي على مستوى المحافظة.

ويعد الفقيد المساري من الأساتذة الأوائل الذين انخرطوا في مجال التربية والتعليم، كما كان أحد مؤسسي المعاهد العلمية وله آسهامات تربوية كبيرة في مديرية حراز.

وأشار إصلاح صنعاء إلى أن الأستاذ صالح المساري ترك بصمات حية لن تمحى من الذاكرة الوطنية وستضل سيرته العطرة الخيرة مدعاة للاعتزاز والفخر والقدوة الحسنة، معبراً عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وكافة أعضاء الاصلاح بالمحافظة، "إنا لله وإنا إليه راجعون".