لماذا عليك تغيير ملاءة السرير يوميا؟

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعد لحظة النوم هى اجمل لحظة ينتظرها الانسان ليريح جسسده من عناء اليوم واستعاد الطاقة والنشاط ولكن طريقة النوم والمكان الذى تنام فيه يشكل فارقا كبيرا في صحتك ونشاطك .

ومن بين اهم الاشياء التى يجب مراعاتها هى نظافة الملاءة حيث تؤثر بشكل كبير على الصحة وذلك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد " .

حب الشباب وتهيج الجلد

هل لاحظت ظهور بثور على بشرتك؟ .. هناك احتمالات أن يكون غطاء الوسادة الخاص بك متسخ حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام اليومي في تراكم الجلد الميت والزيوت والبكتيريا ويسبب انسداد المسام ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، وقد تصبح بشرتك حمراء أيضًا ، بسبب البكتيريا الموجودة في عث الفراش.

إذا كانت بشرتك تبدو "غير جيدة" ، فحاول تغيير غطاء الوسادة كل يومين إلى ثلاثة أيام وأخبرنا بما يحدث.

الحساسية السيئة من عث الغبار

يمكن أن تتراوح أسباب الحساسية من حبوب اللقاح والغبار إلى عث الغبار الفعلي الذي يعيش في ملاءات الأسرة ويمكن أن يسبب عث الغبار ، على الرغم من كونه مجهريًا ، حالات خطيرة من الحساسية والربو.

لتجنب هذه المواد المسببة للحساسية ، تأكدي من غسل الملاءات بالماء الساخن. حتى انك تستطيع شراء تنفس و مضاد للحساسية الفراش لمعاناة تجنب من هذه الأعراض.

الآثار الضارة للنوم مع حيواناتك الأليفة

قد يكون النوم مع حيواناتك الأليفة لطيفًا ومريحًا ، ولكن هناك بعض المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها، نظرًا لأن بعض الحيوانات الأليفة تحمل القراد ، فمن المهم التخلص من هذه الحشرات لأنها يمكن أن تسبب مرض لايم، يمكن أن يجذب فراء الحيوانات الأليفة عث الغبار للعيش في الفراش الخاص بك.

إذا قررت الاحتفاظ بحيوان اليف في المنزل فتأكد من غسل ملاءاتك بانتظام والحفاظ دائمًا على صحتهم ونظافتهم.

حكة في فروة الرأس

يمكن أن تكون أغطية الوسائد الدافئة والرطبة مكانًا رائعًا للفطريات المعروفة باسم الفطريات الجلدية، تسبب هذه الفطريات بقع صلعاء حاكة على فروة الرأس ، والمعروفة باسم سعفة فروة الرأس، بينما يمكنك طلب العلاج بسهولة من المتخصصين الطبيين ، فإن الوقاية هي المفتاح، لتقليل فرص الشعور بالتهيج في رأسك ، تأكد من غسل الوسائد والأغطية.

عودة عدوى العين الوردية

إذا كنت مصابًا بالتهاب الملتحمة ، والمعروف بالعين الوردية ، فإن ملاءاتك معرضةن هذا بسبب البكتيريا الموجودة في الفراش ، وخاصة أكياس الوسائد. إذا كنت أنت أو أي شخص يشاركك في الفراش قد أصبت مؤخرًا بنوبة التهاب الملتحمة ، اغسل الملاءات والفراش بالماء الساخن لتقليل فرص إعادة العدوى.