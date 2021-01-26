تركيا تعلن موقفها من الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ادانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت الماضي، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض". وأوضحت قناة "العربية"، أن "الصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض"

من جانبها، نفت مليشيات الحوثي الإرهابية، تنفيذ أي عملية هجومية ضد دول التحالف العربي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير "هدف جوي معاد" في سماء العاصمة السعودية الرياض.