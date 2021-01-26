​ فرنسا.. أردوغان يؤسس لإمبراطورية عثمانية على بعد 3 ساعات من باريس وحمضة النووي من محمد الفاتح

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصاعدت نبرة ومؤشرات القلق في فرنسا من صعود تركيا عسكريا واقتصاديا , أضافة الى توسع مناطق تأثيرها إلى عدة مناطق في العام .

مقال نشره موقع "أتلانتيكو" الإخباري الفرنسي، أفاد أن أردوغان يعيد بناء الإمبراطورية العثمانية، مشيرًا إلى أن أردوغان حصل على حمضه النووي من السلطان محمد الفاتح.

كما دأبت وسائل الإعلام الفرنسية على نشر الأكاذيب وخطابات الكراهية ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

ومؤخرًا، نشرت وسائل إعلام فرنسية ادعاءات مثيرة للتعجب حول الرئيس أردوغان.

جاءت تلك الادعاءات في مقال نشره الموقع الفرنسي تحت عنوان "أردوغان يؤسس الإمبراطورية العثمانية".

وأشار المقال إلى أن الرئيس أردوغان يعيد بناء الإمبراطورية العثمانية على بعد 3 ساعات من العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المقال جملة مفادها أن أردوغان حصل على حمضه النووي من السلطان محمد الفاتح، في إشارة إلى أن أردوغان يتبع منهج السلطان العثماني محمد الفاتح.

ومن جهة أخرى، أفاد المقال أن سيادة تركيا تزداد في قره باغ وليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة تعمل على الاستثمار في صناعة الدفاع ضد الغرب.