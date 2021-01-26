منفذ الوديعة يعلن موعد بدء السماح للمسافرين اليمنيين بالمرور عبر المنفذ من والى السعودية

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اعلن مدير منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، بدء السماح للمسافرين اليمنيين من اليمن والى المملكة العربية السعودية عبر حافلات النقل الدولي.
وأكد الصعيري انه ابتداء من يوم، غداً الاربعاء، سيتم السماح للمسافرين اليمنيين بالمرور عبر المنفذ قدوماً ومغادرة على متن حافلات النقل الدولي ( الباصات) مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
واشار مدير المنفذ، الى انه تم ابلاغ شركات ومكاتب النقل الدولي بالتعليمات والاجراءات الجديدة..مهيباً بالجميع التقييد بالتعليمات لما فيه سير عملية النقل والدخول والخروج من المنفذ بكل سهولة ويسر ودون تأخير، بحسب وكالة ”سبأ“ الرسمية.