لن تصدق هذا ما تنتجه خلية في جسمك من الدماء في الثانية

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت عمليات حسابية أجراها علماء حول العالم، أن الجسم يستبدل نحو 330 مليار خلية يومياً، ما يعادل 3.82 مليون كل ثانية.

والمعروف أن الجسم البشري لا يقوى على النشاط ولا يمكن أن يستمر على قيد الحياة بلا عمليات حيوية داخله؛ أهمها دوران الخلية واستبدال الخلايا كل ثانية، خلافاً لما هو شائع عند البعض من أن تجديد الخلايا يكون بشكل أسبوعي.

ومعظم هذه الخلايا عبارة عن خلايا دم، تليها خلايا الأمعاء. ويوجد في الجسم 200 نوع من الخلايا المختلفة؛ منها خلايا الدم الحمراء والجلد والخلايا العصبية والدهنية، كل نوع منها يؤدي وظيفة فريدة وخاصة في الجسم.

وتعيش بعض الخلايا بضعة أيام فقط، وبعضها الآخر مثل الخلايا العصبية في المخيخ والدهون في عدسات العين، تقتصر على العمر البشري.

وتوصل العلماء إلى نتائجهم من خلال إجراء دراسة على أشخاص لا يعانون أي نوع من الأمراض، تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، وبوزن 70 كيلوجراماً، وبطول 170 سنتيمتراً.

ووجدوا أن 86% من الخلايا المتجددة معظمها خلايا دم حمراء، ثم العدلات؛ «أكثر أنواع خلايا الدم البيضاء» 12%، إضافة إلى الخلايا الظهارية المعوية، مع كميات صغيرة من خلايا الجلد 1.1%، والخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية، وخلايا الرئة 0.1% لكل منهما.

أما الخلايا الميتة، فإنها إما أن تنسلخ في حالة الجلد، وإما في خلايا الجهاز الهضمي، وأحياناً تلتهمها الطفيليات أو تتفكك ويعيد الجسم تدويرها جزئياً.

وأشار العلماء على الأرجح، إلى أنه تختلف كمية إنتاج الخلايا من شخص لآخر، اعتماداً على عوامل؛ مثل: العمر والصحة والحجم، وما إذا كان رجلاً أو امرأة.