وزير النقل يتفقد ميناء عدن بمحطة الحاويات كالتكس ونشاطه الملاحي

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، سير العمل والنشاط بميناء عدن "محطة الحاويات كالتكس" وحركة النشاط الملاحي والتجاري.

واستمع وزير النقل ومعه وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، من الرئيس التنفيذي لمؤسسة خليج موانئ عدن الدكتور محمد علوي امزربه،الى شرح عن الحركة التجارية في الميناء وآليات استقبال وترحيل السفن والمراحل التي يتم فيها إنزال البضائع المختلفة إلى أرصفة الميناء ،كما تعرف عن نشاط غرف كنترول التشغيل الكهربائي المتعلقة بحركة الكرينات والارصفة التابعة لساحات الحاوية والصعوبات التي تواجه سير العمل.. مشيداً بمستوى الانجاز الذي تم والأعمال التشغيلية والتطويرية الجاري تنفيذها ومضاعفة الجهود لما من شأنه إعادة تفعيل الميناء لمواكبة حركة النشاط الملاحي.

الى ذلك عقد وزير النقل اجتماعاً، بمشاركة قيادات ومدراء مؤسسة ميناء عدن كرس لمناقشة أوضاع ميناء عدن والعراقيل والصعوبات المتعلقة بتفعيل حركة السفن والبواخر الكبيرة ونقل البضائع والاجراءات المترتبة من ارتفاع الشحن والتامين.

واكد وزير النقل، بضرورة وضع معالجات مناسبة لها وايجاد مساحات كافية تسهم في توفير طاقة استيعابية أكبر للميناء وزيادة في حجم المناولة والتفريغ وتوفير مساحة إضافية المخصصة في الميناء والتي ستُشكل عامل جذب لنشاط الميناء ولقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع ذات قيمة اضافية للميناء ومتطلبات التوسع المستقبلي لخدماته.

وشدد على اهمية قياس مؤشرات كفاءة الاداء والقدرات الفعلية في التعامل بالميناء وتعزيز الرقابة والمتابعة للجوانب الإدارية والفنية والمالية ووضع خطة واضحة المعالم لمعالجته بشفافية لتحسين أوضاع الميناء نحو الافضل..مثمناً الأداء الحيوي والمحوري لقيادة ميناء عدن والعاملين فيها خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها منسجماً مع متطلبات ومستجدات تطوير العمل بقطاعات النقل البحري بما يخدم المصلحة الميناء.

وقال " هناك توجهات للوزارة في الفترة القادمة من اجل رفع كفاءة ووتيرة عمل الموانئ، لتجاوز محنة المراحل السابقة وتوجد خطط مقدمة من البرنامج السعودي للاعمار وفريق هولندي لعمل تقييم بطبيعة عمل الميناء، سيتم من خلاله تقديم دراسة الى البنك الدولي لرصد مخصص يصل تقريباً 50مليون دولار بهدف توسيع انشطة الميناء ومنافسة الموانى الاخرى..مؤكداً اهتمام الحكومة ضمن اولويات خطة التعافي والانتعاش خلال المرحلة المقبلة تطوير قطاع النقل الذي يعول عليه بدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج عدن، بدعم الوزارة لخطط مشاريع التطوير والتحسين لارصفة الميناء ومحطات الحاويات المتضمنة تنفيذ المشروع الصيني لتعزيز الأداء والقدرة التنافسية لميناء عدن والتعميق وشراء معدات جديدة وبما يمكنها من رفع مستوى الاداء وتقديم الخدمات اللازمة للسفن الواصلة والمغادرة ..لافتاً الى ارتفاع نسبة المناولة للحاويات خلال العام المنصرم لتصل الى 423 الف حاوية، رغم مشكلة جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الكبير الذي اثر على مستوى النقل البحري.

وقد تابع وزير النقل الدكتور عبدالسلام بحضور مدير عام شركة عدن لتطوير الموانى عارف الشعبي و مدير عام أمن المنطقة الحرة عبدالسلام العمري ،عرضاً مرئياً شاملاً عن أداء ميناء عدن محطة الحاويات منذ تأسيس نشاطه والخدمات المقدمة للموارد المحلية والبضائع ومايمتلكه من معدات وبلوكات ورافعات جسرية ومساحات التخزينية وطاقة استيعابية واعمال الصيانة واساليب السلامة المهنية المتبعة والمعايير الدولية والمنظمة لتوزيع الحاويات وطاقته التوليدية ودوره كماضي عريق ومستقبل واعد لدعم الاقتصاد.