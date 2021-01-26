الارياني يلتقي قيادة قطاع السياحة و يناقش دور مجلس الترويج السياحي

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة وكوادر قطاع السياحة بالوزارة.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة احمد البحيح وكيل الوزارة لقطاع التنمية والاستثمار وجعفر ابوبكر، دور مجلس الترويج السياحي والعمل على إعادة تأهيل الفنادق المملوكة للدولة وتشغيلها لتحريك عجلة السياحة.

وخلال اللقاء نقل الارياني، للجميع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الى قيادة وكوادر قطاع السياحة..منوها باهتمام ودعم الرئيس لاعادة تفعيل قطاع السياحة وبالشكل الذي يضمن تنشيط الحركة السياحية وضخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وأكد الوزير الارياني، على أهمية عمل إحصائية للمنشآت السياحية من فنادق ووكالات سياحية في محافظة عدن وجميع المحافظات وتفعيل المعهد الفندقي بما يؤدي الى رفد الكوادر المؤهلة والمدربة، وكذلك تفعيل دور الشرطة السياحية.

وشدد الارياني على اهمية الاعداد الجيد لطرح المناقصات المتعلقة باعادة تاهيل وتشغيل الفنادق السياحية واستثمار المنشآت المملوكة للدولة وفقاً للمعايير والشروط الدولية.

وعبر الوزير، عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، لدورهم الاخوي النبيل من خلال المساعدة في عودة حركة الطيران بعد الحادث الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران والذي استهدفت فيه بعدد من الصواريخ البالستية مطار عدن الدولي في محاولة لاستهداف الحكومة والمستقبلين لها والذي ادى الى استشهاد وجرح اكثر من مائة وخمسة وعشرين، وايضاً ما اعلنه الاشقاء في المملكة من خلال البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لاعادة تاهيل وتجهيز مطار عدن الدولي وفقاً لاحدث المواصفات العالمية، الامر الذي سيسهم في تنشيط الحركة السياحية، معرباً عن أمله أن تشهد الفترة القادمة نجاحات في هذا القطاع.