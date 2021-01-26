الحوثيون يقصفون مجمعاً صناعياً وأحياء سكنية بالحديدة.. تدمير 5 منازل وتضرر العشرات

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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جددت المليشيا الحوثي الانقلابية (المصنفة في قوائم الإرهاب)، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، إستهداف مجمع صناعي وأحياء سكنية في مدينة الحديدة (غربي اليمن) بقصف صاروخي.



وقالت مصادر محلية إن المليشيا أطلقت القذائف الصاروخية مستهدفة مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري وأحياء سكنية في مدينة الحديدة بصورة ”همجية“.



وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي خلّف أضراراً بالمباني وأثار الرعب في صفوف السكان والعاملين في المصنع والمجمع التجاري والذي تعرض في مرات سابقة لعمليات قصف عنيف خلّفت عشرات الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً بالمجمع.



وتأتي هذه العملية عقب مرور يوم واحد على قيام المليشيات بإستهداف حي منظر الشعبي بمديرية الحوك بالقذائف الصاروخية والتي أسفرت عن تدمير 5 منازل للمدنيين ونزوح عشرات العائلات منها.

والأيام السابقة غادرت مئات الأسر حي منظر السكني جراء استمرار قصف المليشيا الحوثية على الحي الواقع جنوب مطار الحديدة.



في السياق استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي وحي الجروبة ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ماأدى إلى تضرر عشرات المنازل.