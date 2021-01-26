مأرب : تواصل أعمال التوسعة للطرق وتبدأ بتوسعة مدخل المدينة

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشنت السلطة المحلية في المحافظة أعمال التوسعة للمدخل الجنوبي لمدينة مأرب وفق المخطط الحضري للمدينة بتمويل ذاتي.

وخلال التدشين بحضور رئيس المكتب الفني في المحافظة الدكتور علي الجبل أوضح مدير عام مكتب الأشغال المهندس عبد الودود المذحجي : أن أعمال التوسعة التي تستمر 3 أشهر تشمل توسعة وتعبيد وسفلتة شارع صنعاء من الجنوب إلى الشمال بطول 200 متر مربع وعرض 50 مترا مربعا وتقاطعه شارع الأربعين من الشرق إلى الغرب بطول 200 متر مربع وعرض 50 مترا مربعا مع أعمال الأكتاف الجانبية والجزر الوسطية في المدخل.

وأكد المذحجي أهمية هذه التوسعة لمعالجة كافة مظاهر الاختناقات والازدحامات المرورية في مداخل المدينة نتيجة زيادة الكثافة السكانية في المدينة مع استمرار حركة النزوح إليها بشكل شبه يومي منذ أكثر من خمسة أعوام....مشيراً إلى أن تنفيذ المخطط الحضري لمدينة مأرب يسير بخطوات مدروسة ويجري تنفيذه بوتيرة عالية بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة وفي مقدمتها شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.