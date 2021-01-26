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تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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سجل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الهلال مع الفيصلي، لحساب الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

ووقع غوميز هدفه في الدقيقة 20 بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من أندري كاريلو.

ورفع غوميز رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي، في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.

ويتصدر السويدي كارلوس ستراندبيرغ لاعب أبها ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، ويتبعه فابيو أبرو لاعب الباطن ورومارينيو نجم الاتحاد، ولكل منهما 9 أهداف.

ويأتي غوميز في المركز الثالث مع عمر السومة نجم الأهلي، وحسن محمد العمري لاعب القادسية، وإيميليو زيلايا لاعب ضمك، ولكل منهم 8 أهداف.

وفي المركز الرابع يأتي جوليو تافاريس لاعب الفيصلي وسجل 7 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:

  1. كارلوس ستراندبيرغ، أبها، 10 أهداف.

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  1. فابيو أبرو (الباطن)، ورومارينيو (الاتحاد)، ولكل منهما 9 أهداف.
  2. بافيتيمبي غوميز (الهلال)، عمر السومة (الأهلي)، وحسن محمد العمري (القادسية)، وإيميليو زيلايا (ضمك) ولكل منهم 8 أهداف.
  3. إيميليو زيلايا، ضمك، 8 أهداف.
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