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ترامب ينشر الخوف والرعب في واشنطن و 5ألف جندي من قوات الحرس الوطني يتدخل

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن الجيش الأمريكي أن 5 آلاف عنصر من أفراد الحرس الوطني سيظلون في العاصمة واشنطن ، حتى منتصف شهر مارس المقبل .

و أوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، في مؤتمر صحفي مساء أمس أن هؤلاء العناصر من الحرس الوطني سيوفرون الأمن وسط مخاوف بشأن احتمال عودة القلق و الاضطرابات في الأسابيع المقبلة .

في سياق متصل صرح مدير مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون ، أنه يوجد حاليا حوالي 15 ألف عنصر من القوات في واشنطن ، لافتا إلي أنه من المتوقع أن ستم تخفيضهم إلي حوالي 7 آلاف بحلول الأسبوع الجاري علي أن يبقي منهم حوالي 5600 عنصر في منتصف مارس المقبل .  

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