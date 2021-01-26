السعودية تكشف عن السلع التي يمنع على المواطنين استيرادها الا بموافقة وزارة الداخلية

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت جمعية حماية المستهلك السعودية ، عن شروط السماح بدخول بعض السلع إلى المملكة، ومنها ضرورة وجود فسح من وزارة الداخلية للسماح بدخول جهاز كشف المعادن.

وأوضحت أن إدخال كاميرات للمملكة يتطلب أن تكون واردة بأسماء أفراد، وألا تكون مستوردة بكميات تجارية، وألا تكون ذات صفة تجسسية، في حين اشترطت وجود شهادة صحية والحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة للسماح بدخول الحيوانات.

وأبانت أنه يُسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سنوياً، بينما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات، في حين يُمنع استيراد مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات، مضيفة أنه يتم مصادرتها وفرض غرامة مالية.

وتابعت أن أجهزة الحاسب الآلي والجوالات معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، كما يتطلب إدخال طائرات الدرون فسح من الهيئة العامة للطيران المدني، لافتة إلى أنه يشترط لدخول الدراجات النارية فاتورة وشهادة منشأ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا يشترط لإدخالها سنة صنع معينة، في حين لا يُسمح بدخولها بدون رقم الهيكل.