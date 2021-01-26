ناصر القصبي وسيطرة السينما والدراما السعودية على جمهور المملكة

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فجر الفنان ناصر القصبي قضية تطوير الفن السعودي ومحاولة سيطرة السينما والدراما السعودية على الجمهور العربي خلال السنوات المقبلة .
وأعرب ناصر القصبي عن تأييده لمقال وزير الثقافة تحت عنوان " دعوني أحلم " ، والذي قال فيه أن السينما المصرية سيطرت في القرن الماضي والدراما اللبنانية التي تألقت في الستينات والسبعينات ، وأيضاً الدراما السورية التي ازدهرت في التسعينات ، مؤكدة أنه مع تطوير الفن السعودي سيكون أكثر سيطرة .
وأضاف ناصر القصبي أنع مقتنع بضعف آداء المسرح السعودي أما الموسيقى التصويرية حققت نجاح بجهد ذاتي، لكنه تفائل بمستقبل المسرح أيضاً .
وشارك القصبي أمنياته الكثير من المتابعين الذين أكدوا أن التطور الذي تشهده المملكة سينعكس على الفن أيضاً ، فيما تمسك البعض بسيطرة الفن المصري والدراما السورية .