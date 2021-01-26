هكذا أنقذ تطبيق تيك توك امرأة وحيدة من محاولة خطف وسرقة

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تمكن متابعي تطبيق "تيك توك" من إنقاذ حياة امرأة تعيش وحيدة في مدينة "سانت جون" بمقاطعة "نيوفاوندلاند ولابرادور" بكندا.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما لاحظت الفتاة رمز غريب مرسوم على الثلوج الموجود أمام منزلها، فصورة مقطع فيديو للرمز ورفعته على حسابها في "تيك توك".
وطلبت "جايد جول" من متابعيها البالغ عددهم 53 ألف تحديد ماهية هذا الرقم، فرد عليها المتابعون بأنه رمز يكتبه أفراد العصابات وتعني "امرأة وحيدة تعيش في المنزل".
وأضاف المتابعون أن العصابات يكتوبون ذلك لتنبيه أفرادهم بالمنازل التي يسهل فيها ممارسة الخطف والسرقة، ووجهت السيدة الشكر لمتابعيها وأكدت لهم أنها انتقلت للإقامة مع والدتها، وأن الأخيرة ستنقل للعيش معها حتى لا تبقى بمفردها.