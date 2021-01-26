انهيار جديد للريال اليمني والبنك المركزي يعلن عن ”قائمة سوداء“

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، عن قائمة سوداء جديدة بمنشآت مصرفية امتهمة بالمضاربة بالعملات، والتأثير على أسعار الصرف.
وبحسب تعميم صادر عن البنك، فقد تم إيقاف 60 منشأة مصرفية عن العمل، وذلك بشبهة المضاربة بالعملات والتأثير على أسعار صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية.
وحذر البنك، من التعامل مع كافة تلك الشركات ومحلات الصرافة المشمولة بالقائمة، وعدم فتح أية حسابات أو إعتمادات لديها.
ويأتي هذا القرار، بالتزامن مع إنهيار جديد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الى 842 ريالاً يمنيًا للبيع، و 837 ريالاً للشراء، فيما صعد سعر صرف الريال السعودي إلى 221 ريالاً يمنياً للبيع، و 220 ريالاً للشراء.