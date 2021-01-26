فض المنازعات تلزم نادي الاتحاد السعودي بدفع 7 مليون ريال لاحد لاعبيه

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ألزمت غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم السعودي، نادي الاتحاد بدفع 7 ملايين و250 ألف ريال لنادي الفيصلي، نظير مستحقات مالية متأخرة من انتقال عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد فؤاد.
وأوضحت اللجنة، الثلاثاء، أن المدى الزمني لتسديد المبلغ هو 30 يوماً، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.
وانضم الشمراني للاتحاد في صيف 2019، بعد عبدالعزيز البيشي الذي انضم في يناير من العام ذاته.
وفي قرار آخر من اللجنة، منحت نادي الوحدة 30 يوماً، مهلة لسداد 75 ألف ريال، لأحمد الغامدي لاعب الفريق، نظير مستحقات مالية متأخرة، مع سداد مبلغ 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.